Tutti i quesiti della ’fase 3’. Colore della pelle, spalla e andatura sotto la lente

Fiato sospeso per la ’fase 3’. Con l’esperimento giudiziale vero e proprio sulla cam3 andato ormai in archivio dopo la lunga giornata di ieri in via del Ciclamino, i confini dell’incidente probatorio sulla cosiddetta ’prova regina’ dell’accusa contro Louis Dassilva si allungano al terzo e ultimo step. Il prossimo passo è infatti lo studio tecnico-scientifico della babele di immagini (dinamiche e statiche) video-riprese dalla telecamera della farmacia ’San Martino’ nella giornata di ieri e la loro comparazione con le immagini del passaggio dell’ignoto, la sera di quel maledetto 3 ottobre 2023 quando Pierina Paganelli è stata uccisa con 29 coltellate. Quando, secondo la procura, a ucciderla è stato Louis Dassilva.

Lo studio e la comparazione delle immagini, da parte del super perito incaricato dal gip: Sebastiano Battiato, dovrà arrivare a rispondere ad un lotto ben preciso di quesiti. Prima di tutto, verificare la compatibilità e sovrapponibilità delle immagini riprese nel corso dell’esperimento (sia con Dassilva che con il vicino Emanuele Neri), con le immagini di Ignoto. E il giudizio di compatibilità stesso dovrà riguardare in primis la struttura fisica. L’altezza, la corporatura, la lunghezza degli arti superiori (in particolare il braccio destro). Poi, la deambulazione e le sue modalità, ossia eventuali somiglianze tra la camminata del vicino Neri e Dassilva con quella della persona immortalata dalla cam3 alle 22.17, pochi minuti dopo dell’assassinio di Pierina. Sotto la lente del perito finirà anche la velocità della camminata stessa e "ogni altra peculiarità che sia individuabile nell’immagine dell’ignoto", come recita il ’vademecum’ per l’incidente probatorio.

Infine, sarà compito del super perito ora verificare e accertare se nell’immagine dell’ignoto ripreso dalla telecamera della farmacia la sera del 3 ottobre ’23 sai ritratta una persona di origine caucasica oppure una persona di colore. E verificare ed accertare se, rispetto al cono visivo della cam3, esista un cosiddetto punto cieco che renda possibile il passaggio del pedone senza essere intercettato dalla telecamera.

Lorenzo MuccioliFrancesco Zuppiroli