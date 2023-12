Tutti i riti delle feste ‘visti’ con l’ironia di Gioia Salvatori

Gioia Salvatori, attrice comica a tutto tondo, racconta le inadeguatezze quotidiane di una ragazza del Terzo Millennio. In Cuoro di Natale, con lo spirito di battuta e l’ironia di questa giovane artista, si affrontano tutti i temi tipici delle festività. I Quotidianacom hanno scelto lei per far brillare d’ironia la rassegna Mentre Vivevo, che per il pomeriggio di oggi, alle 17,30, porterà sul palco della Sala Teatro di Poggio Torriana un tentativo bizzarro di riflettere intorno agli interrogativi che porta con sé la fine dell’anno: il rito del cenone natalizio, i regali, la sciarpa, i calzini, la poesiola ritti sulla sedia, i buoni propositi per l’anno che arriva e le favole di Natale che ci generano la dermatite atopica. "Un appuntamento che ci induce a tornare a quando eravamo piccoli e godevamo delle festività, circondati dai parenti, a cui ancora oggi dobbiamo rendere grazie per averci indotto a lunghi ed esosi percorsi psicoanalitici, di cui attendiamo gli effetti positivi" come sottolinea Gioia Salvatori, l’attrice che ha frequentato a Roma il Centro Teatro Ateneo, ha studiato a Parma al Teatro Due e nel 2012 aprendo il blog ‘Cuoro’ è diventata una celebrità social. Proprio lì, con molta ironia, ha affrontato temi legati alla satira di costume. Info e prenotazioni: 327 119 2652.

Rosalba Corti