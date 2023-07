Tutti i segreti di Amarcord Cinquant’anni della nostra storia

Chi non ha mai visto Amarcord alzi la mano. Se qualcuno l’ha alzata potrà recuperare domani sera perchè sarà questa pellicola del maestro Federico Fellini ad aprire l’edizione 2023 di ’Cinema sotto le stelle’. Appuntamento con la proiezione alle 21 alla Corte degli Agostiniani per i 50 anni dall’uscita nelle sale del celebre film. Una pellicola piena di sogno e creatività ma anche di personaggi e storie che fanno parte della nostra cultura quotidiana. Anche se non tutto è conosciuto. Ma è questo il bello di Fellini. In attesa di rivedere questo capolavoro ecco cinque cose che in pochi conoscono. Ad esempio lo zio Pataca, Nando Orfei, ha dovuto mangiare ben 34 cosce di pollo nella scena del pranzo domenicale. La scena del Rex è l’ultima ad essere stata girata oppure quella della Tabaccaia in Russia è stata censurata. Ma anche lo zio matto in cima all’albero avrebbe dovuto miagolare. Tra il cast di attori ci sono anche due maghi. Uno interpreta il personaggio dell’Emiro mentre l’altro è da scovare. Insomma sono tante le chicche nascoste tra i fotogrammi e che domani potrete scoprire durante ’Cinema sotto le stelle’.

"Non credo che esista nella storia del cinema e forse in tutta la storia dell’arte una identificazione così totale tra un’opera e una città come è in Amarcord – commenta il responsabile del Fellini Museum Marco Leonetti -. Ogni personaggio, ogni luogo, ogni episodio è così profondamente e intimimamente autentico come lo può essere solo un’opera di finzione. L’anno della candidatura di Rimini a capitale italiana della cultura non poteva che accadere nel cinquantesimo del film che ha fatto di questa città una dimensione dell’anima e non solo uno coordinata geografica". Prima della proiezione del film saranno presentati due libri: ’Amarcord dalla A alla Z’, di Davide Bagnaresi e Miro Gori (Edizioni Sabinae) e ’Fellini, Rimini e il sogno’ di Stefania Parmeggiani (Zolfo Editore). A condurre e moderare l’incontro sarà Marco Bertozzi. La rassegna proseguirà fino al 28 agosto con ventitrè titoli in cartellone, tra questi

’Rapito’ di Marco Bellocchio, il 2 agosto, ’Denti da squalo’ di Davide Gentile il 10 agosto e tanti altri titoli consultabili sul sito visitrimini.com. Per i più piccoli poi dal 13 luglio a 16 luglio sono in programma le serate ’Cartoon Club’. Gli appuntamenti sono ad ingresso libero.