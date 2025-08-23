Tutti in bici sull’Emilia street parade. Statale chiusa un giorno per la festa

Stop alle auto sulla via Emilia a Santarcangelo per un giorno intero. Ma non per lavori. No: sabato 20 settembre la statale resterà chiusa al traffico in occasione della prima edizione della Emilia street parade, la festa con la quale l’amministrazione intende celebrare 10 anni di interventi fatti per rendere la strada più sicura attraverso le nuove piste ciclabili e gli altri lavori, con uno sguardo anche ai prossimi cantieri. L’evento è stato annunciato ieri. E sono già arrivate le prime critiche, come si legge tra i commenti alla notizia sulla pagina Facebook del Comune.

La festa si svilupperà nel tratto tra gli incroci con le vie Mazzini e Montevecchi e coinvolgerà anche i Mutoid. Emilia street parade sarà organizzata dal Comune e da ’Città viva’, l’associazione che riunisce i negozi e le altre attività del cento. L’evento partirà intorno alle 17, ma l’area della festa sarà chiusa al traffico già dalle 8 del mattino. A dare il via alla Emilia street parade sarà un giro in bicicletta aperto a tutti: si partirà da Santa Giustina per arrivare fino all’area della festa, dove – dalle 18 – saranno attive 4 postazioni musicali con deejayset e 8 punti ristoro gestiti da altrettanti locali del centro. Come detto, il tratto di via Emilia occupato dalla festa sarà chiuso al traffico già dalle 8. Ma "dopo negli incontri fatti con Anas, Prefettura, Start Romagna, Ausl e tutti gli altri enti competenti, sono già state decise tutte le misure di sicurezza e di gestione dei parcheggi e del traffico, con percorsi alternativi per chi proviene sia da Rimini sia da Savignano". Insomma: si cercherà di ridurre al minimo i disagi causati dallo stop alla circolazione imposta dalla festa. Che "coinvolgerà le varie attività commerciali e realtà artistiche locali, a partire dai Mutoid". Questo "per ribadire una volta di più che i Mutoid (che rischiano lo sfratto dopo la sentenza del Consiglio di Stato, ndr) fanno parte della comunità di Santarcangelo".

L’evento del 20 settembre è nato per promuovere, sempre più, l’idea della "città dei 15 minuti", dove ogni servizio è facilmente raggiungibile anche senza prendere l’auto. E la via Emilia è, nella visione della giunta Sacchetti, la ’ferita’ da chiudere completando la rete di piste ciclabili sulla Statale 9. "La ciclabile lungo la via Emilia – sottolinea il sindaco Filippo Sacchetti – è un’opera molto attesa, che segna un importante passo verso una mobilità più sostenibile, condivisa. Frutto di un lavoro durato più di 10 anni, il nuovo percorso collega Santa Giustina a un’area centrale come il parco Francolini, prima di proseguire lungo la via Andrea Costa. Un nuovo tassello importante nella rete di ciclabili con cui collegheremo tutte le frazioni al centro. Proprio per valorizzare il lavoro fatto negli anni, abbiamo progettato insieme a ’Città viva’ l’evento. Emilia street parade sarà un momento di festa per la città con la città". "Il coinvolgimento delle attività della via Emilia, fianco a fianco con quelle del centro, mostra la forza e la varietà del commercio a Santarcangelo – dice Alex Bertozzi, presidente di ’Città viva’ – C’è grande impegno ed entusiasmo degli operatori per l’iniziativa".