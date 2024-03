Tutti in campo per vendere arance e sostenere l’Airc e la ricerca sul cancro

Anche quest’anno il nostro Istituto ha aderito al progetto "Cancro io ti boccio" promosso dalla Fondazione AIRC. L’acronimo AIRC sta per Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro. È un’associazione che sensibilizza la popolazione sull’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce per combattere questa malattia. Tutte le classi hanno voluto contribuire all’iniziativa vendendo e acquistando arance rosse coltivate in Italia, miele ai fiori d’arancio e marmellate d’arancia.

Ma perché proprio le arance? Perché contengono la vitamina C che contribuisce a prevenire i tumori apportando la giusta quantità di vitamine. A scuola nei giorni precedenti ci siamo organizzati informandoci e realizzando cartelloni per fare in modo che tutti i ragazzi sia grandi che piccoli capissero di cosa si occupasse l’AIRC. Abbiamo poi esposto i prodotti in una bancarella e tutto il personale della scuola e gli alunni hanno comprato qualcosa, con un contributo collettivo per acquistare una reticella di arance da consumare insieme durante la ricreazione. Riteniamo che il nostro contributo sia stato utile a tutti perché ci ha insegnato quanto sia importante la vita di una persona, anche di quelle che non conosciamo.

J. Pjetergjoka II C