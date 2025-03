Tutti in coda per colpa dei cantieri. I vigili multano altre due aziende

Già il traffico a Rimini è una sfida. Se poi si aggiungono i cantieri stradali – privati ma anche di enti pubblici – che si ‘allargano’ (letteralmente) in maniera indebita sulla carreggiata, o addirittura piazzano semafori volanti abusivi, il bicchiere della pazienza degli stoici automobilisti rischia di tracimare.

Ieri mattina c’è stato un doppio intervento degli agenti della poliza locale, per "verificare le irregolarità legate alla gestione dei cantieri riguardo l’occupazione della strada, prevenendo i problemi alla viabilità e garantendo la sicurezza della circolazione". Sanzionate due ditte che operavano in via Tripoli e in via Rimembranze, per differenti violazioni. In un caso, l’occupazione della sede stradale era stata effettuata su un’area più ampia rispetto a quella autorizzata dal Comune. Nel secondo caso, invece, "è stato rilevato l’utilizzo di un semaforo non autorizzato, oltre ad altre violazioni". Multe, rispettivamente, di 170 euro e 866 euro, con l’obbligo di rimozione delle opere non conformi. Non si tratta di casi isolati.

Dal report elaborato dagli uffici della polizia locale, emerge infatti che "sono diventate un fenomeno ricorrente le violazioni legate all’occupazione non autorizzata delle strade, con cantieri che in alcuni casi diventano causa di ingorghi e disagi alla circolazione". Soltanto l’anno scorso sono state elevate complessivamente 50 sanzioni per questo tipo di violazioni. Nel 2025 sono state contestate, a oggi, già 10 sanzioni, comprese quelle fatte dai vigili ieri mattina. Nel 2023 le sanzioni erano state 42, mentre nel 2022 avevano toccato la quota record di 63. Avvertimento per i ‘furbetti del cantierino’: "Si tratta di un tipo di violazione – conclude Palazzo Garampi in una nota – su cui la polizia locale continuerà a porre attenzione per limitare le occupazioni abusive e i cantieri non autorizzati, che compromettono la sicurezza stradale e la fluidità del traffico".

Mario Gradara