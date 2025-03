Tutti in coda per i lavori. Proteste e blitz dei vigili

Tutti in coda sulla Trasversale Marecchia. Ieri mattina, all’ora di punta, c’è chi ha impiegato mezzora o anche più per fare poche centinaia di metri. "Il traffico era paralizzato per l’ennesimo cantiere", sbottano in tanti. A scatenare il caos sono stati i lavori in corso per la posa della nuova condotta idrica. Il cantiere, autorizzato dalla Provincia e affidato a Hera, doveva terminare oggi. Ma l’ente ieri ha prorogato fino al 4 aprile l’intervento e le relative modifiche alla viabilità. Peccato che in pochi, anche in Comune, sapevano quale sarebbe stato l’impatto dell’ultima fase dei lavori sul traffico. Soprattutto, non era stato detto che questa fase di cantiere avrebbe occupato una parte della carreggiata. Il risultato è stato disastroso: ieri mattina gli operai della ditta a cui Hera ha affidato i lavori hanno piazzato un semaforo temporaneo e istituito il senso unico alternato. Peccato che il semaforo non funzionasse correttamente e questo ha ulteriormente allungato le code, già chilometriche per il senso unico alternato. Tutta bloccata via Trasversale Marecchia dalla zona dello stadio fino a San Martino dei mulini, in entrambi i sensi. Alle 8,15 del mattino, dopo le prime telefonate di protesta al Comune e al comando della polizia locale per le file e i disagi, sul posto è arrivata una pattuglia di agenti che ha cercato di rendere il traffico più scorrevole.

Dopo un paio di ore, la ditta impegnata nei lavori ha iniziato a regolare il traffico con i movieri. Il cantiere, come detto, proseguirà anche nei prossimi giorni con la realizzazione gli allacciamenti lungo tutto il tratto di via Trasversale Marecchia incluso tra le due rotatorie (quella tra le vie Bassi e della Resistenza e quella della strada di Gronda). "Verranno fatte modifiche puntuali alla viabilità – spiegano dal Comune di Santarcangelo – nei tratti di volta in volta interessati dal cantiere, regolamentate da impianto semaforico o movieri in caso di necessità". Chi può, fino al 4 aprile farà bene a percorrere strade alternative per non trovarsi bloccato nelle code viste ieri. Alle 9 del mattino la fila era ancora così lunga che si era paralizzato il traffico anche lungo via Scalone. Ma code e disagi si sono avuti per tutta la giornata, non solo al mattino.