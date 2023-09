Tutti in fila nel traffico sotto la pioggia

Primo giorno di scuola, venerdì lavorativo, pioggia e cantieri. La tempesta perfetta per trascorrere decine di minuti nel traffico. Vale un po’ per tutti i plessi scolastici, ma in particolar modo per la zona della città che ruota attorno a via della Fiera. È qui che con la chiusura di via Euterpe, i cantieri sulla statale e gli attraversamenti pedonali sempre sulla ss16, il traffico finisce in un imbuto.

Ieri mattina la situazione si è puntualmente ripresentata con l’aggravante del primo giorno di scuola. Prima delle 8 del mattino, orario di ingresso nelle classi, il traffico a mare della statale non registrava particolari problemi. Mentre sulla Ss16 tra la rotonda in costruzione con la consolare e la via Covignano i tempi di percorrenza si allungavano per effetto delle code e della rotonda con via della Fiera già in sofferenza, l’ingresso alle scuole non sembrava problematico, grazie anche al fatto che nei plessi della zona avevano orario di ingresso differenziato a seconda delle classi. Ciò ha permesso di spalmare la mole di traffico in arrivo tra le 8 e le 9 del mattino.

Ma pochi minuti dopo le 8, con il deflusso dalle scuole, ha cominciato a piovere, e come le gocce dal cielo hanno iniziato a moltiplicarsi le auto e i veicoli in coda tra le principali arterie della zona.

Soprattutto via della Fiera è andata in sofferenza. In direzione monte la coda di auto iniziava dalla zona di Santo Spirito, vicino alla nuova rotondina con via Circonvallazione meridionale, e arrivava fino alla statale.

L’apertura di via Gueritti dopo i lavori di inizio settimana ha tolto il tappo, ma l’intensità dei flussi di traffico continua a produrre code. La prova del nove arriverà con la prossima settimana, sperando che almeno il meteo non complichi l’afflusso nella zona. Altro elemento da considerare saranno i congressi, e la prossima settimana sarà un banco di prova anche per la tenuta del sistema viario aggiungendo un importate convegno.

Il 22 e 23 settembre si svolgerà al palazzo dei congressi ExpoAid, Associazione, inclusione e disabilità. Un evento nazionale presentato a Rimini dal ministro Alessandra Locatelli. Venerdì prossimo i seminari inizieranno fin dalle 9 del mattino. Sarà un banco di prova per il tavolo di gestione della viabilità concordato da Comune, Ieg e Palacongressi.

a. ol.