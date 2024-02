Tutti in gita per l’ambiente

In occasione della Giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili Oltremare ha deciso di votarsi alla sostenibilità seguendo la campagna nazionale Milluminodimeno 2024. Ma il parco non si è fermato a questo. Al suo interno ha realizzato il percorso didattico ‘Cambiamenti Climatici’. Il laboratorio è pensato per trasformare gli studenti in piccoli scienziati, con la missione di salvare il pianeta dai combustibili fossili contrastando l’effetto serra. Il percorso è studiato per coinvolgere studenti di varie età, dalle elementari alla scuola superiore. L’esperienza è stata apprezzata da studenti e insegnanti tanto che ‘Cambiamenti Climatici’ è già fra i percorsi più prenotati per la stagione delle gite scolastiche che si sta per aprire. Il Gruppo Costa è impegnato nella riduzione delle emissioni. Nel 2023 ha ridotto il consumo di gas del 25%.