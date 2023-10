Tutti in piazza per chiedere la pace

Si moltiplicano a Rimini le iniziative per invocare il ritorno della pace tra Israele e Palestina. Sabato scorso nel giorno di San Gaudenzo era stato monsignor Nicolò Anselmi, vescovo di Rimini, a condurre la fiaccolata e la preghiera per la pace per le vie del centro storico (nella foto). Un momento molto toccante, a cui hanno partecipato centinaia di riminesi incluso il sindaco Jamil Sadegholvaad. Questa sera si replica. Alle 18 in piazza Cavour si svolgerà la manifestazione per il ritorno della pace tra Israele e Palestina, organizzata dalla Rete per la pace di Rimini. I partecipanti alla manifestazione saranno invitati a prendere parte al presidio indossando una fascia di colore nero, distribuita dagli organizzatori, in segno di lutto per le vittime dei conflitti in corso. "Condanniamo l’ignobile e brutale atto di aggressione di Hamas contro la popolazione civile Israeliana, anziani, bambini, donne, in spregio a ogni senso di umanità e di civiltà, alla quale si è aggiunta la barbara pratica della presa di ostaggi – scrivono gli organizzatori – Siamo di fronte alla violazione di tutti i trattati e le convenzioni internazionali. Non vi è giustificazione alcuna per l’operato di Hamas, che deve immediatamente rilasciare gli ostaggi e cessare le ostilità per il bene del popolo palestinese. Israele a sua volta non deve reagire con la sua potenza militare contro la popolazione della Striscia di Gaza o usare metodi di rappresaglia come togliere cibo, luce, acqua a una popolazione anch’essa ostaggio della violenza scatenata da Hamas". Alla manifestazione di oggi hanno aderito la Cgil, la comunità Papa Giovanni XXIII, l’Agesci (gli scout) e tante altre associazioni. Sempre stasera, a Santarcangelo, si terrà dalle 19 una veglia di preghiera accompagnata da una fiaccolata. Il corteo si ritroverà davanti al convento dei Cappuccini e attraverserà piazza Ganganelli e le vie del centro storico.