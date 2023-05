Tutti in pista, maggio di gare a Misano

Sbocciano le competizioni al Misano world circuit. "Sarà un mese straordinario – annuncia il direttore Andrea albani –. Dopo il Civ e il Misano Aci Racing Weekend, si svolgeranno i test ufficiali della Superbike, il Misano Grand Prix Truck, l’Aprilia All Stars e il 4 giugno arriverà l’Emilia-Romagna Round del WorldSbk". Il freddo è dimenticato e a Misano si scaldano i motori, non solo quelli delle due ruote visto che nel weekend in pista scenderanno le auto sportive. In questo fine settimana sono in programma ben quattro gare tra Gt3 e Gt Cup, con 43 equipaggi iscritti nella Gt3 e 29 nella Gt Cup al volante di Ferrari, Porsche, Lamborghini e Mercedes che hanno indotto la Federazione alla disputa di due gare separate per ogni classe. Nella classe maggiore le cinque Lamborghini Huracan se la dovranno vedere con tre Ferrari 488, due Bmw M4, altrettante Honda Nsx e Mercedes Amg. E proprio su una vettura della casa di Stoccarda debutterà in campionato il 16enne Andrea Kimi Antonelli. Sommando tutte le competizioni si avranno 17 gare con oltre 180 vetture e 200 piloti al via, a cui sommare il fascino delle gare in notturna questa sera.