"Tutti in sella, con rispetto: pedaliamo per la sicurezza"

Ci hanno provato a dare un segnale. "Ognuno di noi deve fare la propria parte, in nome della sicurezza stradale: ciclisti e automobilisti". Così domenica mattina 300 appassionati di bici, indossando la divisa bianca con la scritta I love respect, hanno pedalato tra Rimini, Verucchio, Coriano, Santarcangelo, Sogliano, per sensibilizzare sul tema della sicurezza ogni persona che incrociavano sulle strade, a partire dagli stessi ciclisti. Ci hanno provato, i vari gruppi partiti da piazza Cavour per il primo Respect day, cercando di pedalare in fila indiana. E invitando gli automobilisti a mantenere un metro e mezzo di distanza quando li sorpassavano. Tante tappe e ristori lungo i vari percorsi, dopo la partenza da Rimini, poi il finale a Santarcangelo. A Verucchio è andato in scena uno dei momenti più emozionanti: l’inaugurazione di un cartello che raccomanda alle auto di restare ad almeno 1,5 metri dai ciclisti (come previsto dalle norme) e il ricordo di Paride Fattori, il 54enne di Verucchio travolto e ucciso il 6 luglio del 2024 da un’auto contromano mentre pedalava insieme a un amico.

"Ogni giorno in Italia, tante persone come Paride sono coinvolte in incidenti mentre viaggiano in bici. Il Respect day è nato come un gesto concreto per contribuire alla sicurezza di tutti sulle strade", sottolineano Morena Matteoni, fondatrice del gruppo ciclistico Matteoni di Santarcangelo, e il presidente delle autoscuole Rimini Guida Daniele Barbieri. Sono stati loro a organizzare la prima edizione del Respect day, cominciando a lavorare già dalla primavera all’evento. Una vera e propria ’chiamata’ per ciclisti e automobilisti "davanti a numeri che mettono i brividi...". Da inizio anno sono già morti in incidenti stradali quasi 170 ciclisti. "Abbiamo voluto metterci la faccia – continuano gli organizzatori – e la risposta è stata entusiasmante. Domenica 300 persone hanno pedalato insieme a noi per il Respect day, cercando di osservare le regole che ci eravamo dati". Ciclisti in fila indiana, rispetto per chi va in auto (le liti tra ciclisti e automobilisti sono memorabili), la gioia di condividere insieme il giro. "Per noi è stato un successo. L’accoglienza in tutti i punti ristoro e le piazze è stata bella. Questo è soltanto l’inizio: l’anno prossimo ci riproveremo, cercando di aumentare il numero dei partecipanti". Intanto la prima è andata. Senza incidenti (è già un risultato). Nel ricordo di Paride e dei tanti altri ciclisti morti sulle strade.

Manuel Spadazzi