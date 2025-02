Tutti pazzi per il Carnevale. Cortei in maschera e artisti di strada. In centro torna ’Color Coriandolo’

Un trionfo di carri, maschere e coriandoli. Rimini si prepara a festeggiare il Carnevale con tanti eventi, dal centro alla Grotta rossa, passando per Torre Pedrera, Viserbella, Viserba e Marebello. Si parte dalla Grotta Rossa, dove sabato alle 20.45, nel salone parrocchiale andrà in scena l’improvvisazione carnevalesca di Atti matti, mentre domenica alle 14 partirà la grande sfilata con carri allegorici e il corteo in maschera.

Il vero cuore della festa sarà in centro storico, dove il 2 e 4 marzo dalle 15 in piazza Cavour, andrà in scena la 23esima edizione di Color Coriandolo che farà divertire grandi e piccini con musicisti, clown, spericolati acrobati, funambolici equilibristi, giocolieri, pupazzi giganti e il truccabimbi. Due giorni di festa per un intrattenimento diffuso nel cuore di Rimini, a cui si aggiunge fino al 4 marzo, anche la giostra francese in piazza Cavour.

Sempre domenica 2 marzo dalle 14.30, ma a Torre Pedrera sarà il turno di Carnevalandia, una giornata di divertimento con animazione, spettacoli sui carri, sfilata di maschere, stand gastronomici.

Aria di Carnevale anche a Viserba e Viserbella. A Viserba, il 2 marzo, piazza Pascoli si animerà dalle 15.30 con musica, giochi e lo spettacolo del Carnival Bing Show, lo zucchero filato e i palloncini per tutti i bambini presenti. A Viserbella nel piazzale di via Porto Palos, si trascorrerà un pomeriggio in allegria tra baby dance, sfilate, giochi e merenda (dalle 14.30). E ancora al parco Pertini di Marebello, sempre il 2 marzo, il Carnevale dedicato ai bambini con lo spettacolo del Family Circus Show (a partire dalle 15), per un momento di gioia e divertimento a cui tutti i più piccoli sono invitati.

Sempre il 2 marzo, saranno proposte anche due visite guidate a tema: Rimini e Venezia: un connubio attraverso i secoli e Rimini incredibile’.