Tutti pazzi per il Fantacalcio Asta delle aste al Tortuga Beach

Pazzi di Fantacalcio. Il fantagioco più famoso d’Italia, con oltre tre milioni di utenti attivi, è sbarcato sulla spiaggia di Rimini, al Tortuga Beach, dove ieri pomeriggio dalle 17 si è tenuta l’Astainspiaggia’, la super asta per la stagione calcistica 20232024, con la partecipazione di Ludovico Rossini e Antonio Giordano di Fantacalcio.it e altri esponenti dei maggiori siti specializzati per questo gioco entrato prepotentemente a far parte della vita degli appassionati del pallone.

L’Astainspiaggia è arrivata a Rimini per la sua seconda edizione e al Tortuga ha attirato ieri pomeriggio un centinaio di persone, in un pubblico assortito tra cui sono stati sceltri a sorte tre degli otto partecipanti che prenderanno parte al Fantacampionato legato all’Astainspiaggia. Per l’evento, il pubblico è stato protagonista dell’appuntamento, decidendo le cosiddette ’chiamate’ (ossia i nomi di calciatori delle squadre italiane da bandire all’asta uno dopo l’altro) dei partecipanti, influenzando le scelte dei fantallenatori e potendo anche entrare a far parte della giuria di qualità. Il pubblico è stato anche battitore d’asta durante la composizione di tutte e otto le squadre realizzate con i propri beniamini del pallone, ora che all’inizio ufficiale della prossima stagione di serie A manca meno di una settimana. Rimini, dopo l’apertura del Calciomercato, si conferma dunque meta preferita per un altro versante dello sport più amato del mondo, nella sua versione ’fantasy’ e sempre di più apprezzata del fantacalcio.