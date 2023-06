Tutti pazzi per il jazz

Successo oltre ogni rosea aspettativa per le prime due serate di Riccione Summer Jazz. Posti esauriti venerdì sera nella sala GranTurismo per gli applauditissimi Quintorigo con Mauro Ottolini al trombone e la voce narrante del critico musicale e giornalista Gino Castaldo , protagonisti di Mingus. La storia di un mito. Strepitoso il concerto del granitico Andrea Mingardi sul palco con sedici elementi e la sua prestigiosa Band. Per due ore ha coinvolto il pubblico con un tributo al genio di Ray Charles. Riccione Summer Jazz, promosso dall’associazione culturale "Gaspare Tirincanti, (ingresso sempre gratuito) continuerà in agosto il 25con Alessandro Quarta Quintet in No Limits, che farà esplorare vari mondi sonori dal rock al classico, dal jazz al pop, e il 26 col celebre James Senese, che a Riccione proporrà Stiamo cercando il mondo, narrazione di brani strumentali e canzoni cantate tra jazz-funk, latin music e tradizione partenopea.