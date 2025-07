Tutti pazzi per il primo Hackathon di robotica. Iscrizioni agli sgoccioli per la kermesse tech

Per San Marino sta per arrivare un momento speciale nel campo dell’innovazione tecnologica. Il 9 luglio nella Sala Polivalente di Serravalle, si terrà l’Hackathon di Robotica, organizzato per la prima volta nel territorio sammarinese. Un evento che ha già registrato un successo straordinario con le iscrizioni quasi al completo. L’iniziativa, organizzata da Botika, Artu Onlus e Fattor Comune con il supporto di San Marino Innovation, rappresenta un’importante tappa del movimento di crescita tecnologica avviato nella Repubblica. L’evento, completamente gratuito, è dedicato a studenti dai 12 ai 18 anni, insegnanti e appassionati di tecnologia, con l’obiettivo di sviluppare competenze Stem e stimolare l’innovazione tra le nuove generazioni. La giornata, che si svolgerà dalle 10.30 alle 18.30, prevede workshop pratici di robotica e programmazione guidati da formatori specializzati di First Global Italia. I partecipanti avranno l’opportunità di sperimentare direttamente con kit robotici forniti gratuitamente e di apprendere dalle esperienze del team olimpico sammarinese che ha partecipato alle Olimpiadi di Robotica di Atene nel 2024. Il momento clou dell’evento sarà la presentazione delle esperienze internazionali del team sammarinese, che racconterà la partecipazione alle competizioni di Atene e l’imminente trasferta a Panama nel 2025, "dimostrando come San Marino stia costruendo un’eccellenza riconosciuta a livello mondiale nel settore della robotica educativa".