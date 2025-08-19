Tutti pazzi per la mascotte sammarinese: lunghe file al padiglione per avere Libertas

Il ‘fenomeno Libertas’ conquista il pubblico dei visitatori del Padiglione di San Marino a Expo 2025 Osaka. La pin della mascotte sammarinese va letteralmente a ruba. Vendite record nello shop del Titano a Osaka, che nelle ultime settimane sta registrando un vero e proprio boom, complice quello che ormai viene definito il fenomeno Libertas.

Protagonista indiscussa è la pin della mascotte del Padiglione, Libertas, che ha conquistato grandi e piccini con il suo spirito simpatico e il forte valore simbolico. Le nuove pin da collezione, appena arrivate allo shop, hanno scatenato un’autentica corsa all’acquisto: realizzate in due diverse pose, una raffigura Libertas con la bandiera di San Marino, l’altra la mascotte su un unicorno.

Nelle prime ore dopo il lancio, si sono addirittura registrate code di visitatori e appassionati desiderosi di assicurarsi una delle ambitissime pin, già considerate pezzi da collezione tra gli appassionati di Expo e i sostenitori del Padiglione. Il forte impatto che l’immagine del Padiglione di San Marino sta avendo sul pubblico internazionale valorizza i valori fondanti della Repubblica: identità, storia e, naturalmente, libertà.

Libertas è opera dell’artista italiano Simone Legno, chief creative officer di tokidoki, il marchio di lifestyle riconosciuto a livello globale, da lui fondato assieme agli imprenditori Pooneh Mohajer e Ivan Arnold. Libertas porta un nome che si ispira all’iconica Statua della Libertà, indossa un’armatura ‘cosplay’ che sottolinea la lunga storia di San Marino e ne rappresenta la resilienza nel difendere la propria libertà e indipendenza nel corso dei secoli.