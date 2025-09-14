Tutti pazzi per la piada: "Spinta al turismo"

Ventidue edizioni e non sentirle. La Festa della piadina chiude oggi la sua ultima serata a Bellaria Igea Marina, lasciandosi alle spalle tre giorni in cui l’Isola dei Platani è diventata un grande laboratorio a cielo aperto. Tra profumi di griglia, mani infarinate e musica di piazza, la ’regina’ di Romagna ha dimostrato ancora una volta di saper unire, emozionare, raccontare. "Ogni anno il coinvolgimento cresce, è come una febbre che ha contagiato anche l’entroterra – racconta l’albergatore Ersilio Brandi, che da anni osserva la manifestazione – Chi viene una volta, torna. La piadina si sente dentro, è identità". Una sensazione condivisa da tanti residenti, che partecipano con passione, trasformando viale Paolo Guidi in un salotto dove turisti e abitanti si mescolano senza distinzioni.

Dietro i banchi, il gesto antico del mattarello è quello delle zdore. Armanda Bettini non nasconde l’orgoglio: "La piadina è Romagna, mi si allarga il cuore quando vedo arrivare tedeschi e austriaci. La tipica di Bellaria? Sardoncini e radicchio". Non è solo cucina: è memoria che si rinnova, filo che lega generazioni. La tradizione convive con la sperimentazione. "La piadina è il nostro pane – spiega Stefano Pari della piadineria Pacha Mama –. Ai classici affianchiamo versioni gourmet, come porchetta con salsa verde e scamorza affumicata, oppure squacquerone con le alici. Sperimentare ci sta, ma la base deve restare autentica". Una filosofia che Pari ha portato anche a Milano, con un locale dove esporta gusto il sapere culinario bellariese.

La festa non è solo gastronomia. Musica, showcooking, spettacoli per famiglie hanno riempito le giornate. Per Massimiliano Stacchini, presidente dell’associazione Isola dei Platani, la fiera "è un buon volano per il turismo. Nata ventidue anni fa da un gruppo di commercianti, oggi è un mix di radici e novità che allunga la stagione e risveglia l’animo romagnolo". Cronaca di una festa che va oltre il piatto: la piadina come rito popolare e trasversale, capace di parlare a giovani e anziani, turisti e residenti. Cala il sipario, resta un profumo che sa di casa e di mare.

Aldo Di Tommaso