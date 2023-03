Tutti possono produrre energia pulita

Lo sai che anche tu puoi aiutare l’Agenda Onu 2030 a raggiungere i suoi obiettivi di salvaguardia ambientale? Iniziando da casa tua, potresti installare pannelli fotovoltaici, per autoprodurre energia pulita, sostituire i vecchi elettrodomestici con quelli di nuova generazione a basso consumo. Se invece hai impianti tradizionali, dovresti assolutamente evitare inutili sprechi: attivare la lavatrice solo a pieno carico, spegnere la luce ogni volta che si esce da una stanza, chiudere l’acqua quando ti spazzoli i denti. Anche il cibo non va sprecato, per questo prima di andare al supermercato, prepara la lista della spesa e occhio alle offerte 3x2, perché convengono solo quando sai di consumare tutto il prodotto. Attento poi a riporre gli alimenti nel posto giusto del frigorifero, così da conservarli più a lungo, congela gli avanzi. Per muoverti usa i mezzi pubblici, la bicicletta e per le lunghe percorrenze l’aereo solo se non ne puoi fare a meno. Pianta alberi, piante e fiori e soprattutto mettiti nell’ottica che è giunto il tempo di abbandonare ‘i fossili’ per passare alle rinnovabili.

Marco Massaccesi,

Riccardo Casadei,

Josephine Mosconi,

Carolina Merli III E