"Tutti uniti per Sant’Agata" Un’altra cena per gli alluvionati

Cattolica adotta sempre di più Sant’Agata sul Santerno, uno dei Comuni più devastati dalla tremenda alluvione del 16 maggio scorso. E dopo una prima cena di beneficenza avvenuta a fine luglio ora prepara una grande serata in Piazza Mercato per sabato 2 settembre invitando a tavola centinaia di cattolichini per aiutare il prossimo. Si terrà il 2 settembre la tradizionale cena di pesce dell’associazione "Cattolica per la Tanzania onlus", con l’obiettivo specifico in questo caso di raccogliere fondi per il Comune romagnolo alluvionato. Nel dettaglio più precisamente per aiutare gli anziani del paese a ricostruire il proprio Centro Anziani "Ca’ di cuntaden" con materiali, strutture e tutto l’occorrente per mantenere vivo uno dei luoghi principali di aggregazione ed incontro del piccolo centro. Per prenotazioni: 338-3160142 (Maurizio) e 3459711672 (Stefano). "Noi crediamo nei fatti e nei gesti concreti di solidarietà – commenta Maurizio Lugli, presidente di Cattolica per la Tanzania – siamo fiduciosi di raggiungere in tempi brevi il nostro obiettivo, siamo molto determinati, siamo un gruppo di persone che badano davvero al sodo, e vorrei fare un ringraziamento pubblico a tutti coloro che fanno parte della mia associazione". Si annuncia la presenza nell’occasione dell’amministrazione comunale al gran completo per una serata di testimonianza e di aiuti concreti. Cattolica per la Tanzania onlus è una splendida realtà del volontariato cattolichino che da anni opera in Tanzania ma quando la necessità lo richiede costruisce opere di solidarietà anche sul territorio locale, come in questo caso.

lu.pi.