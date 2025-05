"Tutto dipende dal bel tempo"

"Tra ristorante e spiaggia siamo già aperti da un mesetto, abbiamo cercato di sfruttare ogni raggio di sole – dice Cristian Ricci dei bagni Ricci e del ristorante Ricci di mare di Rimini -. Mancano gli ultimi accorgimenti e lavoretti in giro per la spiaggia, ma il più è fatto, ora siamo solo in attesa del bel tempo e soprattutto di un’estate tranquilla con delle condizioni del mare ottimali. Non appena c’è il sole si inizia a muovere tutto, prima col ristorante e ora anche con ombrelloni e lettini. Alla fine il trend di prenotazioni è in linea con quello degli anni scorsi, però siamo all’inizio e quindi c’è tutto il tempo per migliorare".