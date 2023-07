Tutto esaurito al porto A ruba i posti barca

Un porto da prima pagina, che rilancia le ambizioni della Regina e di tutto il comparto portuale. Oltre 140 posti barca quasi tutti occupati, per scafi fino a 40 metri nella darsena a mare, altri 36 posti di servizio nella darsena interna piccola dove transitano pure i panfili Ferretti ma anche un utile annuo medio di circa 90.000 euro, sintomo di ottima salute. "Siamo contenti – spiega Gian Franco Malaisi, amministratore delegato della Marina di Cattolica – stiamo lavorando bene ed il mercato ce lo dimostra, siamo un porto dell’Adriatico con risultati soddisfacenti e non abbiamo problemi di clientela, vogliamo continuare così".

Numeri significativi per una struttura nata nel 2008 e che quest’anno celebra i suoi 15 anni. Ma tutto il comparto turistico cattolichino può crescere ancora. "Dobbiamo ragionare tutti in termini di qualità e non solo di quantità – continua Malaisi – credo che servirebbe anche a tutta la città un turismo di livello alto con una buona capacità di acquisto. Penso anche all’indotto economico del turismo da diporto. Vi sono titolari di imbarcazioni che cenano nei ristoranti cattolichini, fanno acquisti nei negozi e cercano strutture alberghiere di livello. Dobbiamo fare ancora di più squadra tra pubblico e privato in questa direzione". Un realtà economico-turistica per la Regina che può rilanciare tutto il distretto portuale grazie ai numerosi posti barca occupati ed al turismo da diporto.

"Noi siamo molto contenti del porto di Cattolica – dice Gian Franco Malaisi –, ma non possiamo fermarci, la crisi si batte anche con la qualità ed un porto come il nostro necessita anche di una città di qualità con servizi e proposte di alto livello, insieme collaborando si possono raggiungere ottimi risultati. La presenza poi sul territorio del Gruppo Ferretti è certamente un altro altissimo valore aggiunto".

Luca Pizzagalli