Tutto esaurito alla ’Maruscheda’. Santa Apollonia, oggi si replica

Maruscheda sold out. Già tutto esaurito alla ’maruscheda’, momento atteso dei festeggiamenti patronali per Santa Apollonia, questa sera nell’Isola dei Platani: una "festa su prenotazione i cui partecipanti saranno invitati a portare il proprio vino, in un’atmosfera di condivisione e tradizione". Aperta ieri mattina con il taglio ufficiale del nastro da parte delle istituzioni cittadine. Appuntamento oggi e domani nel cuore di Bellaria. "Una grande festa di tradizione e comunità, con tante novità quest’anno nel rispetto dell’autenticità della manifestazione", sottolinea l’amministrazione (presenti tra gli altri il sindaco Giorgetti, il vicesindaco Grassi, gli assessori Milena Casali e Nicola Missiani). Oltre a un centinaio di espositori la fiera propone l’attesa Osteria d’la Pulogna in piazza Don Minzoni, gestita da Banca del Tempo e Pro Loco insieme agli Scout: sotto un tendone, accoglierà i visitatori dalle 12 alle 21 proponendo ricette del territorio. Area street food in piazza Matteotti, anche oggi ’Flottageddon con dj set, toro meccanico, giochi e delizie per tutti i palati. ‘Borgo Magico’ a tema Harry Potter tutto il giorno. Alle 16,30 l’Uva Grisa presenterà ‘Storie e Canti dei Pescatori.