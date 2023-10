Tutto esaurito in 450 hotel. Il Ttg riempie fiera e città

Verso il tutto esaurito per il Ttg Travel Experience, da domani a venerdì alla Fiera. Dove sbarcheranno 55 destinazioni estere, con mille buyer provenienti da 62 Paesi, 2.700 espositori distribuiti su 26 padiglioni. Rimini crocevia del turismo per mettere in contatto i buyer esteri con le destinazioni turistiche italiane. E straniere, a partire da Slovenia, Croazia, Grecia, Marocco e Giordania, che si conferma country partner per il secondo anno di fila. All’edizione 2023 di Ttg - manifestazione di Italian Exhibition Group, torna la Turchia, così come la Cina, mentre Egitto e Portogallo estendono la loro presenza in fiera.

Sarà messo alla prova il sistema ricettivo cittadino (e quello dei trasporti): secondo le stime di Visit Rimini "sono oltre 450 le strutture alberghiere pronte ad ospitare i partecipanti" della 60° edizione di quella che è la fiera b2b più importante sul turismo internazionale, e la ’prima volta’ di InOut, the Contract Community. "Un’occupazione quasi al completo a pochi giorni dell’inaugurazione – afferma Visit Rimini –. La situazione delle prenotazioni è tuttora in gran fermento, seguendo il trend delle prenotazioni anche sotto data. Segna una crescita rispetto allo stesso periodo dello scorso anno del 12,8 punti percentuali per i 3 stelle e di 13,2 punti percentuali per i 4 stelle. Un risultato molto positivo confortato dalla presenza notevole di ospiti stranieri". Un flusso importante confermato anche dall’Associazione albergatori e da Promozione alberghiera.

Visit Rimini sarà presente al Ttg con uno stand innovativo, "che mette in risalto la dualità di Rimini, una città che abbraccia con passione leisure e business". Per l’area business, si potrà incontrare il Convention Bureau della Riviera di Rimini e l’Aeroporto Internazionale di Rimini e San Marino ’Federico Fellini’. Nell’area leisure gli ospiti del Ttg "potranno scoprire il volto della Rimini candidata Capitale Italiana della Cultura 2026, dell’entroterra con la collaborazione degli operatori di Piacere Spiaggia Rimini, dell’enogastronomia".

Il Ttg di Ieg è la manifestazione italiana di riferimento per la promozione del turismo mondiale in Italia e per la commercializzazione dell’offerta turistica italiana nel mondo. In tre giorni il Ttg richiama al quartiere fieristico operatori da tutto il mondo, key player delle principali aziende del comparto: enti del turismo, tour operator, agenzie di viaggi, compagnie aeree, trasporti, strutture ricettive, servizi per il turismo, tecnologia e soluzioni innovative. Tra innovation network, trend e dati per orientare l’offerta turistica nazionale e internazionale l’Italia con Enit presenta le tendenze del comparto turistico, con il patrocinio del ministero del Turismo, l’Agenzia Nazionale del Turismo incontra gli operatori e i media in 12 conferenze dedicate. Una tre giorni di dibattiti, seminari e incontri per confrontarsi sulle strategie turistiche.

Come molte altre Regioni italiane, l’Emilia-Romagna sarà al Ttg con 80 operatori turistici a promuovere le sue eccellenze.

Mario Gradara