"Tutto esaurito in hotel e b&b per San Martino"

"San Martino sta a Santarcangelo come Ferragosto sta alla Riviera". Praticamente tutto esaurito in città in questi giorni, in alberghi, b&b e case per turisti, per la tradizionale ’fiera dei becchi’. Dopo l’anteprima di ieri pomeriggio, con l’apertura di osterie, stand gastronomici e truck food, da oggi la fiera di San Martino entrerà nel vivo con l’apertura degli altri espositori (500 in tutto). Tanti gli eventi da qui fino a domenica, l’ultimo giorno della festa. E negli hotel, così come in tante altre strutture ricettive, sarà il pienone. "Stiamo lavorando già bene da alcuni giorni grazie alla fiera di Ecomondo a Rimini – ammette Andrea Bombardieri, titolare dell’hotel Il Villino e presidente degli albergatori di Santarcangelo – E grazie a San Martino ci sarà il tutto esaurito in tantissime strutture ricettive di Santarcangelo". La conferma arriva anche da Filiberto Baccolini, il presidente della Pro Loco, che gestisce l’ufficio Iat di accoglienza turistica a Santarcangelo: "Abbiamo il pienone da giorni in hotel, b&b, affittacamere e case per vacanze. E sono tante le richieste di visite guidate alle grotte e al centro storico da parte di turisti".

Inevitabili, con l’inizio della fiera, i primi disagi alla circolazione di Santarcangelo. Disagi iniziati già nei giorni prima, per effetto dei divieti su strade e piazze. Una quindicina le macchine che la polizia locale ha rimosso tra martedì e ieri. Tra i multati, c’è chi ha protestato per la mancanza di chiarezza dei cartelli di divieto. Proteste arrivate anche agli uffici comunali. "Ma i cartelli – spiegano dalla polizia locale e dal Comune – erano chiari, e sono stati posizionati con alcuni giorni di anticipo proprio per avvertire le persone". A proposito di viabilità, anche quest’anno ci sarà il servizio di navetta gratuito, che collegherà il centro con alcuni dei principali parcheggi. Il servizio sarà attivo dalle 9 alle 20 di domani e domenica, con corse ogni 10 minuti circa. Due le linee disponibili: la prima partirà dal parcheggio di via della Quercia (è quello nella zona artigianale vicino a Santa Giustina) e arriverà in via Ugo Braschi, vicino all’incrocio con viale Mazzini, la seconda invece da via Andra Costa – all’altezza dell’incrocio con via San Bartolo – e porterà i passeggeri fino al parcheggio di piazza della Fornace.

Sono oltre 2.300 i parcheggi disponibili per la fiera di San Martino. Di questi mille si trovano proprio ai due capolinea della navetta: 500 in via della Quercia, tutti gratuiti, altri 400 nell’area dell’ex concessionario Adriauto e infine un centinaio vicino cimitero, anch’essi liberi. In altri parcheggi è invece previsto il pagamento forfettario: il ricavato servirà a finanziare in parte l’attività delle associazioni che partecipano all’organizzazione della fiera, e in parte i lavori di restauro in corso alla chiesa Collegiata.