Tutto esaurito per la festa dei motori a Misano, aspettando la Superbike

Un weekend a tutto gas a Misano. Grande successo per l’Eicma riding fest, l’evento organizzato al circuito da Eicma, la fiera milanese dedicata alle moto. Partita venerdì, la manifestazione ha richiamato decine di migliaia di appassionati delle due ruote da tutta Italia. Una grande festa che ha portato in pista anche alcuni campioni del passato, come Kevin Schwantz. Ieri il gran finale, con l’animazione curata da Radio Deejay e la presentazione della gara del mondiale Superbike, in programma a Misano dal 13 al 15 giugno. Per l’occasione è stato svelato il poster della gara misanese. Sul palco i tre protagonisti del mondiale Superbike: i piloti Nicolò Bulega, Andrea Locatelli e Remy Gardner. Con loro i piloti del mondiale Supersport Stefano Manzi e Michael Ruben Rinaldi. "Inizia al meglio – dice l’assessore regionale al turismo Roberta Frisoni – il conto alla rovescia per la Superbike, evento sportivo di grande prestigio e tra quelli di punta del cartellone sostenuto dalla Regione". "La Superbike – aggiunge Fabrizio Piccioni, sindaco di Misano – darà il via alla nostra stagione turistica". "Il legame con la Superbike è solido. E quest’anno raggiungeremo le 65 gare ospitate a Misano", dice Andrea Albani, direttore del circuito.