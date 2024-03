Tutto pronto per San Gregorio. Da sabato riparte l’antica fiera

Torna da questo sabato a domenica 17 marzo l’Antica Fiera di San Gregorio, uno degli eventi più attesi dall’intera comunità morcianese. La cerimonia di inaugurazione si terrà sabato 9 marzo, a partire dalle 10.30, sul palco dell’Auditorium della Fiera di via XXV Luglio, in concomitanza con il taglio del nastro dell’esposizione campionaria dei prodotti dell’artigianato, dell’industria, dell’agroalimentare, del commercio e dei servizi. Alla cerimonia di inaugurazione, insieme al sindaco di Morciano di Romagna e presidente dell’Unione Valconca Giorgio Ciotti, ai sindaci del territorio e ai rappresentanti delle istituzioni prenderà parte la presidente dell’Assemblea Legislativa dell’Emilia-Romagna, Emma Petitti. La cerimonia di apertura sarà accompagnata dall’esibizione del Coro Città di Morciano.

Come di consueto, si terrà anche la consegna dei premi alle Eccellenze Morcianesi. Quest’anno la cerimonia cade a ridosso della Giornata internazionale della donna e non a caso, infatti, saranno insignite del riconoscimento due cittadine morcianesi, distintesi nei campi della sanità e del commercio. Ricca di appuntamenti la giornata inaugurale, con tante iniziative in programma, come l’autoraduno "Città di Morciano" a cura della Nuova Scuderia Automobilistica Morcianese e il "Derby della piadina" a cura del Vespa Club morcianese. Alcuni dati della fiera: gli espositori ambulanti saranno 229; espositori autoveicoli 10; espositori mezzi agricoli 2; floro-vivaisti 5; frontisti 41; espositori settori diversi 44; osterie: 3; attrazioni luna-park: 40.

lu.pi.