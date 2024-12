"Tutto resterà come prima"

Per Massimo Manducchi, presidente del comitato di Rione Clodio e via Ducale il problema è che ancora non è stata fissata una data per l’inizio della Ztl in centro storico. "E’ novembre 2023 che ci comunicano che verrà attivata – dice Manducchi –. La nostra idea è che al di là di tutto il traffico in centro storico rimarrà ancora: i residenti potranno superare tutti i varchi, in sostanza chi abita in centro può transitare ovunque e non solo nella zona in cui risiede. C’è poi la questione dei 30 ingressi mensili che un residente può distribuire a parenti ed amici. Calcolando che gli abitanti del centro sono circa 12 mila, il traffico non credo si placherà, anzi continuerà come prima".