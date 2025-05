Tuttozoo compie 50 anni. Sabato la grande festa nel negozio per animali

"Un traguardo importante a cui vogliamo brindare insieme a tutta la città". Compie 50 anni Tuttozoo, il negozio sulla via Emilia dedicato agli animali, fondato e gestito dalla famiglia Camillini. E sabato, per celebrare il mezzo secolo di vita, Tuttozoo organizzerà una grande festa. Si partirà alle 16 e "non mancheranno sorprese durante i festeggiamenti – assicura il titolare Virgilio Camillini – Avremo con noi autorità e tanti clienti storici. Una bella giornata per celebrare un anniversario importante". Sempre quest’anno Tuttozoo festeggerà anche i 25 anni di attività del negozio a Savignano.