Twins e l’amore per la Romagna: "Il segreto del nostro successo"

La Romagna è "la terra in cui tutto sembra possibile", fonte inesauribile di energia e idee. Questo legame profondo ha portato le gemelle umbre Sara e Tania Testa, fondatrici del brand Le Twins, a scegliere Ravenna come sede del loro marchio d’abbigliamento. Prodotti tra Faenza e Rimini, i capi Le Twins – amati da molte celebrities – hanno sdoganato le paillettes per ogni ora del giorno, accostandole a jeans, cargo o sneakers.

"Il nostro attaccamento alla Romagna viene da lontano", racconta Sara Testa, che con la sorella ha lavorato per anni nel distretto della moda riminese collaborando con Daniele Alessandrini. "Quando abbiamo fondato Le Twins, è stato naturale affidarci ai laboratori locali, realtà a gestione familiare che lavorano per i grandi nomi della moda". Tra questi, Fashion Consulting di Sant’Ermete, specializzata in modellismo, e Grazia Bagnaresi di Faenza, con esperienza in griffe come Commes des Garçons e Alaïa.

"Collaboriamo anche con laboratori tra Forlì e Cesena", aggiunge Tania, residente a Cesenatico. All’inizio dell’avventura, le gemelle hanno apprezzato il supporto ricevuto da queste piccole imprese, disposte a scommettere sul loro progetto. "In un momento difficile per la moda, la filiera va sostenuta con incentivi", afferma Sara. "Noi puntiamo a far capire che il ‘made in Italy’ costa di più, ma offre qualità superiore, frutto di competenze tramandate da generazioni".

La loro strategia per affrontare le sfide del mercato globale e del cambiamento climatico? Collezioni ‘timeless’ e ‘4 stagioni’. "Non si dice abbastanza di quanto il cambiamento climatico stia condizionando il mercato della moda. Con il caldo che si prolunga fino a ottobre, i capi invernali si vendono solo a saldi, spesso in perdita. Per questo creiamo capi adatti tutto l’anno, con pochi pezzi marcatamente stagionali, un approccio più sostenibile e attento agli sprechi", concludono.

Maddalena De Franchis