Ubaldi e Cernigoi prendono il posto di Lamesta e Morra

Tra giudice sportivo e acciacchi è un Rimini con gli uomini contati quello che oggi si presenterà in casa del Gubbio. Troise deve rinunciare ai suoi bomber Lamesta e Morra, entrambi squalificati, insieme a Langella e Lepri. Niente ’Barbetti’ anche per Pietrangeli. Il difensore, che ha appena rinnovato il proprio contratto fino al 2026, non è al massimo della condizione fisica e non verrà rischiato nell’ultima di campionato. Restano ai box anche Iacoponi e Rosini, mentre torna nell’elenco dei convocati Malagrida. In attacco partiranno in coppia Ubaldi e Cernigoi, presumibilmente insieme a Capanni. In difesa via libera a Gorelli al fianco di Gigli. Ballottaggio tra i diffidati Quacquarelli e Semeraro con il primo favorito sul secondo. Spazio a Delcarro e Marchesi in mezzo al campo, insieme a Megelaitis. Sala parte dalla panchina.