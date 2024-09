Ubaldi e soci puntano sul gelato : "Pronti ad aprire ‘Mammella’"

Il nome è certo originale, ’Mammella’. Si tratta della gelateria che l’imprenditore Fabio Ubaldi aprirà questo mese in società con Paolo Amadei e il suocero Stefano Tosi, stessa società del Birrodromo. Si affianca agli altri locali che a Riccione hanno fatto dei viali Cortemaggiore e Lungorio un food distrect.

Mammella, un nome forte.

"Non è provocatorio, riporta al naturale. Sui nomi abbiamo dato sempre ampia dimostrazione di avere fantasia. In genere sviluppiamo un’attività, studiamo il concetto e lo elaboriamo. In questo caso volevamo rivisitare un progetto artigianale, senza prodotti pre-lavorati di base. Siccome il gelato ha come base il latte abbiamo pensato che il più puro è il materno, quello della mammella mammifera, come la mucca. Il nostro logo è infatti è sintesi della mammella bovina e la testa di un cono gelato. A scanso di equivoci, chiariamo che Mammella è un brand, non un nome malizioso. Scelto il nome, abbiamo trovato la citazione di Charles Dickens che nelle sue visite nel nostro Paese notava che gli italiani quando mangiano il gelato, sembrano tanti bambini intenti a poppare. Questo elemento ha rafforzato la nostra idea di marketing".

Quando verrà inaugurata?

"Proviamo ad aprire in settembre, non ci siamo dati ancora una data esatta. Attendiamo che il frutto maturi, d’altra parte l’investimento, pure sul design affidato all’architetto Giada Spano, è stato importante".

Avete creato un’isola dei food.

"Siamo partiti col Birrodromo per poi continuare col Pastrocchio, il Bandega e ora Mammella. Si aggiunge Ciambela, azienda di sola produzione con marchio registrato, aperta in viale Veneto a San Lorenzo. La usiamo per dare una connotazione qualitativa a tutti i nostri prodotti, per controllare la filiera produttiva da zero".

Si procede con un sostanzioso pool di dipendenti?

"Come gruppo ne abbiamo una novantina. Siamo contenti, per noi tutte queste aperture, compreso il Birrodromo di Rimini, sono stati sacrifici, fatti però volentieri. Abbiamo avuto coraggio e crediamo nella città. Ora vogliamo consolidare le nostre attività. I figli crescono, se ci seguiranno potranno ambire ad andare con i nostri marchi all’estero, cosa che non so se riusciremo a fare già noi".

Nives Concolino