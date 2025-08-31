Ubaldi inciampa nel caso fioriere. Azione attacca, arriva la multa

Il gruppo di Azione denuncia "irregolarità e ritardi amministrativi" sulle fioriere che delimitano il dehor del Birrodromo di Riccione. Dopo aver tentato di accedere agli atti in municipio, tramite i consiglieri comunali Gianluca Vannucci e Valentina Villa, Azione ha fatto partire un esposto alla Prefettura, al quale è seguito un controllo della Polizia locale e una sanzione di 121 euro alla società che gestisce il locale. Multa pagata, ma non dovuta secondo Fabio Ubaldi, socio del locale e capo di gabinetto del Comune, che dice di essere stato sempre in regola fin dal primo dehor ottenuto nel 2020. Il verbale, sostiene, sarebbe dovuto a un omissis involontario della parola "fioriere" nel documento redatto dal Comune, poi integrato su sua richiesta il 14 agosto. Azione, coordinata da Luigi Santi, attacca Ubaldi, riconducendolo alla sua funzione di capo gabinetto. Parla di "cortocircuito tra interessi privati e ruoli pubblici per poi ripercorrere l’iter dell’indagine, partita nell’osservare che con il dehor sono spariti gli stalli per le due ruote. Da qui la richiesta d’accesso agli atti, concessi solo in un secondo momento, e il tentativo di far valere le sue ragioni, sostenendo la pericolosità delle fioriere. "Dall’esame dei documenti _ riporta Azione _ è emersa una evidente violazione: le fioriere non erano autorizzate, né per l’estate 2025, né per quella 2024. Il 3 luglio l’abbiamo segnalato agli uffici competenti.

"Azione ha provato a colpire il Birrodromo, nell’ennesimo tentativo di colpire me, confermando il metodo dell’amministrazione che governava la città prima del 2022 _ tuona Fabio Ubaldi _. Anche questo attacco si è trasformato in un boomerang. I fatti sono documentati: il 12 giugno abbiamo presentato istanza Suap con l’indicazione di 28 fioriere, 10 tavoli e 40 sedie. Il 5 agosto, dopo il verbale, ho inoltrato le memorie al Suap e Polizia locale. Il 13, appuratane la veridicità, il Comune ha mandato l’integrazione sull’autorizzazione, chiarendo che tutto è perfettamente regolare e che non esiste alcuna condizione di pericolo del dehor. Durante i controlli è emerso che il Birrodromo paga circa 6 metri quadri in più rispetto allo spazio usato". Ubaldi sbotta: "Quel dehor è nell’identica configurazione dal 2020, quando venne autorizzato dall’amministrazione Tosi. Da allora non è mai stato modificato, se non tramite regolari e automatici rinnovi annuali. Altro che favori: quest’amministrazione non ha mai risparmiato verbali o sanzioni alle attività che gestisco a dimostrazione della sua imparzialità. Azione ha scelto di fare politica per livore verso chi considera nemico. Ha messo nel tritacarne i dirigenti ai quali va la mia stima per questa sciagurata vicenda. Il Birrodromo è un marchio registrato e come tale tutelato. Ogni uso del nome volto a screditarne l’immagine verrà perseguito".

Nives Concolino