Ubriaca al volante: 67enne si schianta contro albero

Finisce con l’auto contro un albero: quando i carabinieri intervengono scoprono che lei aveva alzato (e anche di parecchio) il gomito. Ritiro immediato della patente per una 67enne controllata dai carabinieri a Novafeltria dopo l’incidente: la donna aveva un tasso alcolemico di 1,43, in pratica tre volte tanto il limite consentito per legge. Non è stata l’unica a ’bersi’ la patente, durante i controlli dei militari sulle strade della Valmarecchia nel fine settimana. Controlli durante i quali sono state identificate 83 persone (39 le macchine fermate). Nove le multe per violazioni al codice della strada, quattro le persone sanzionate perché trovate ubriache al volante. Oltre alla donna protagonista dell’incidente, nei guai anche un 50enne straniero fermato a San Leo, un 56enne italiano a Pennabilli e un 23enne a Montecopiolo.

Nel corso dei controlli i carabinieri hanno denunciato un 55enne che, mentre guidava un furgone, è finito fuoristrada schiantandosi contro il guardrail. L’uomo si è rifiutato di sottoporsi al test dell’etilometro. Dai successivi accertamenti è venuto fuori che si era messo alla guida nonostante gli fosse stata sospesa la patente, per mancanza dei requisiti fisici e psichici. Il furgono è stato sequestrato. Denunciato poi a Novafeltria un 54enne straniero: l’hanno sorpreso alla guida di uno scooter senza aver mai preso la patente, e non era la prima volta.