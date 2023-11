Ubriaca al volante, sbanda in viale Ceccarini e abbatte le centraline: telefoni muti per ore

Riccione, 2 novembre 2023 – I telefoni ‘muti’ e niente connessione a internet per ore. Ha causato parecchi problemi ieri mattina, a Riccione, l’incidente causata da una 24enne che stava ritornando a casa con il suo ragazzo dopo una notte trascorsa insieme ad amici.

I danni fatti dall'ubriaca al volante

Lo schianto è avvenuto intorno alle 4,30 in viale Ceccarini vicino al Kalamaro piadinaro. La ragazza al volante della sua auto, una Panda, affrontando una curva ha perso il controllo finendo fuori strada e così ha finito per abbattere – letteralmente – tre centraline telefoniche, due della Tim e l’altra della Vodafone.

I due giovani per fortuna non hanno riportato ferite, ma anziché fermarsi e chiamare le forze dell’ordine per far riparare il guasto hanno pensato bene di scappare via. E quando, intorno alle 6, gli agenti della polizia stradale hanno intercettato e fermato la ragazza lungo viale Abruzzi, hanno scoperto il motivo: la 24enne aveva alzato di parecchio il gomito durante la notte.

I poliziotti erano impegnati nei controlli sulle strade in occasione di Halloween. C’erano tantissime feste martedì sera nei locali della Riviera e gli agenti della polizia stradale (come capita anche nei weekend) stavano eseguendo i test con l’etilometro. A un certo punto vedono la Panda guidata dalla 24enne, si accorgono che è ammaccata vistosamente, capiscono che sono i segni di un incidente avvenuto da poco, così fermano la giovane al volante, che in quel momento è sola. Non ci vuole molto a scoprire che è la macchina che ha divelto le centraline telefoniche in viale Ceccarini un’ora e mezzo prima.

La ragazza, visibilmente ubriaca, viene così sottoposta all’etilometro e risulta avere un tasso alcolemico pari a 1,79 grammi per litro di sangue: è oltre tre volte il limite consentito. Per lei scattano la denuncia per guida in stato di ebbrezza, il ritiro della patente e anche il sequestro dell’auto, com’è previsto per chi viene trovato con un tasso superiore a 1,5.

La ragazza poi è stata portata dagli agenti in ospedale, per l’esame tossicologico: si sospetta infatti che abbia assunto anche qualche droga durante la serata. I risultati arriveranno nelle prossime ore. Nel frattempo sul posto, chiamati dagli agenti, sono intervenuti i tecnici delle compagnie telefoniche, per riparare il guasto e ripristinare le linee telefoniche e la linea internet.