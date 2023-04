Ubriachi al volante sulla via delle disco: ritirate quattro patenti

Trecento veicoli controllati sulla ‘via delle discoteche’ e quattro patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza. Le pattuglie dei vigili urbani si sono posizionate tra viale Abruzzi e l’area di Colle dei Pini per fermare e controllare le auto che migrano verso la collina delle disco. La strategia adottata dalla dalla Polizia locale, guidata dalla comandante Isotta Macini, è stata quella di effettuare posti di controllo in diverse aree della città, tra cui le principali vie di accesso alle discoteche. Passata la notte sono stati trecento i controlli effettuati. Alla guida dei veicoli erano soprattutto giovani diretti nei locali della collina. Quattro stavano guidando con il tasso alcolemico sopra il limite di legge, e si sono visti la patente ritirata. Un conducente di nazionalità dominicana è stato trovato alla guida con una patente spagnola risultata falsa, cosa che gli è costata una denuncia. Sono stati fatti controlli anche nei locali in centro città per verificare eventuali rumori e musica fuori dalle regole, ma non sono state rilevate particolari criticità, spiegano dal Comune.