Ubriachi alla guida durante le feste. Otto patenti ritirate e due incidenti

Pasqua non solo di divertimento per le strade di Riccione, dove durante lo scorso weekend è stato intensificato il servizio di sicurezza urbana per contrastare ogni fenomeno di degrado diffuso. Negli affollatissimi giorni del ponte di Pasqua sono stati predisposti servizi appositi che hanno visto l’impiego di 44 equipaggi sul territorio del solo comune di Riccione, oltre all’unità cinofila. Gli agenti del corpo della polizia locale hanno presidiato in modo particolare, con il supporto dell’unità cinofila, le zone centrali e le aree adiacenti all’arrivo dei mezzi pubblici.

Nel corso delle attività sono stati identificati 8 giovani trovati in possesso di sostanze stupefacenti, due dei quali alla guida di auto: tutti sono stati segnalati alla Prefettura e per i due alla guida è scattato il ritiro della patente di guida.

Durante le ore serali e notturne, con servizi volti al controllo della sicurezza stradale, che per l’occasione sono stati prolungati fino alle ore 04.30 del mattino nelle aree adiacenti i principali locali da ballo, sono stati controllati oltre 150 veicoli e sono state ritirate 6 patenti perché i conducenti guidavano in stato di ebbrezza alcolica (denunciati e sanzionati i conducenti). Tra questi c’era anche un cittadino di nazionalità peruviana neopatentato, sprovvisto di documenti di identificazione e che conduceva in stato di ebbrezza con tasso di 1,25 g/l l’auto di un proprio conoscente: il soggetto è stato perciò fotosegnalato, denunciato per guida in stato di ebbrezza e il veicolo a cui si trovava alla guida è stato prelevato dal carro attrezzi, la patente ritirata. Fermata e sequestrata anche un’auto, la quale, è emerso durante il controllo dei vigili, era già stata sottoposta a fermo amministrativo. Otto quindi il conto delle patenti ritirate complessivamente. Solamente due invece sono stati gli incidenti rilevati nel fine settimana, di cui uno senza feriti.