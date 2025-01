Ubriachi alla guida: ecco l’identikit. Otto multati su dieci sono uomini

Al volante dopo aver bevuto troppo: una cattiva abitudine che sembra investire più uomini che donne. E’ quanto emerge dai dati del report della polizia locale di Rimini sui controlli effettuati per contrastare la guida in stato di ebbrezza durante il 2024. Circa otto persone su dieci (l’82% del totale complessivo) è infatti di sesso maschile: 377 uomini contro 84 donne. Esaminando le casistiche riferite alle 461 violazioni accertate dai vigili riminese è possibile raccogliere qualche elemento in grado di fotografare al meglio il fenomeno, fornendo una sorta di identikit ricorrente tra i trasgressori. La maggior parte degli accertamenti e quindi delle trasgressioni si verifica in orario notturno, dalle 22 alle 7 (400 sulle 461 rilevate), 61 le violazioni invece raccolte in orario diurno. Più della metà dei sanzionati sono della provincia di Rimini (245), 168 gli altri italiani, 27 i trasgressori della Repubblica di San Marino, 21 i cittadini stranieri di nove nazionalità (Albania, Svizzera, Germania, Romania, Ucraina, Belgio, Bulgaria, Cina, Francia).

I giovanissimi sembrano essere più disciplinati: solo 10 gli infraventunenni (sotto i 21 anni di età) fermati. Numero che sale a 41 per i neopatentati. Un solo conducente alla guida con patente speciale (veicolo sopra le 3.5 tonnellate, nel caso un autobus/pullman). Rispetto ai veicoli fermati, le violazioni hanno riguardato soprattutto le auto (397), ma non sono mancate le infrazioni in sella a moto e scooter (53). Nove le persone trovate in stato di ebbrezza alle guida di bici e 2 monopattini. Complessivamente infatti 46 i test dell’etilometri positivi risultati a seguito dell’accertamento da parte della polizia locale di un incidente stradale, a fronte di 415 violazioni registrate dai posti di controllo. Nella quasi totalità dei casi (88,3%, 407 su 461) è scattato il ritiro della patente, sempre previsto quando il livello alcolimetrico supera lo 0,5 mg/l. Il ritiro della patente non è previsto per chi è alla guida di monopattini e bici, in quanto la licenza non è necessaria. Sotto lo 0,5 mg/l è prevista la sanzione solo per i conducenti particolari (conducenti professionali, minori di 21 anni, neopatentati). In 28 casi è scattato il sequestro del mezzo, in 13 il fermo amministrativo. Sono invece 24 le persone che si sono rifiutate di sottoporsi al test alcolimetrico, 14 all’analisi per individuare la guida sotto effetto di sostanze stupefacenti. Due i conducenti risultati positivi a sostanze stupefacenti.