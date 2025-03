Ubriachi alla guida: multe e denunce

Tre patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza e 2 persone denunciate. È il bilancio dei controlli svolti negli ultimi giorni dai carabinieri a Novafeltria, che hanno effettuato numerosi posti di blocco sulle strade della Valmarecchia. Sono state oltre 150 le persone fermate, molte delle quali sottoposte all’alcoltest, e controllati 106 veicoli. Controlli anche in 9 locali. Tra i denunciati un 33enne sorpreso a guidare con un tasso alcolemico di 1.38 (quando il limite è 0,5). Per altri due automobilisti, beccati con tasso oltre lo 0,5 ma inferiore a 0,8, è scattato soltanto il ritiro della patente. Denunciato poi un 27enne sorpreso in un locale Novafeltria, nonostante avesse il divieto di entrare nel comune. Infine, multa di 5.100 euro e sequestro della macchina per un 34enne sorpreso alla guida nonostante avesse la patente revocata.