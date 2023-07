"Ubriachi dormono nelle nostre barche"

Numerose le segnalazioni che arrivano dai diportisti del porto canale di Bellaria Igea Marina. Il motivo? A detta loro, sono state avvistate persone che al calare del sole si riposano all’interno delle barche senza autorizzazione. Si tratta nella maggior parte dei casi di giovani, spesso – stando alle segnalazioni – ubriachi. Una situazione che mette in difficoltà i diportisti. Racconta uno di loro, Carlo Chiodi: "È successo che, una volta arrivato al porto, abbia visto un ragazzo dormire all’interno del pozzetto del mio scafo. Ho avuto timore che lui fosse in possesso di armi o altro con cui avrebbe potuto attaccarmi. Gli ho detto quindi di non preoccuparsi, che la situazione era sotto controllo e poteva fidarsi di me. In questo modo siamo riusciti a risolvere il problema". Un fenomeno che però ha bisogno di spiegazioni: "Non sappiamo dire perché questo avvenga da ormai due settimane, ma sicuramente i controlli dovrebbero aumentare". Dal circolo nautico riferiscono poi di aver avvisato le autorità competenti: "Sono stati avvisati i carabinieri, la polizia municipale e la capitaneria di porto. La gente inoltre gironzola senza meta dopo aver bevuto bevande alcoliche. Dobbiamo evitare che questo fenomeno possa sfociare in qualcosa di grave, da ambo le parti". Le soluzioni proposte dagli stessi soci sono diverse: da un possibile nuovo innesto di telecamere nella zona portuale, a un maggiore supervisione dell’area. Le indagini sono in corso.

Aldo Di Tommaso