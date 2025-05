Ubriachi e drogati al volante. Calano gli incidenti e le multe. È l’effetto del nuovo codice

Da un lato, è diminuito il consumo di alcol in bar e ristoranti. E dall’altro, è calato anche il numero di persone sorprese al volante dopo aver bevuto qualche bicchiere di troppo e di conseguenza sanzionate. È uno degli effetti del nuovo codice della strada, in vigore dal 14 dicembre scorso, che ha introdotto misure più stringenti e pene più severe per chi si mette alla guida sotto effetto di alcol e droghe. Un giro di vite arrivato nelle strade di Rimini, come dimostrano i dati della polizia locale.

Nei primi quattro mesi di quest’anno, emerge come, a parità di controlli eseguiti dai vigili in servizi a Rimini, le sanzioni complessive siano calate del 31% rispetto allo stesso periodo del 2024. Tra il gennaio e l’aprile di quest’anno, sono state elevate complessivamente 96 sanzioni per guida in stato di ebbrezza, di cui 37 amministrative e 59 penali. Sei conducenti, tra quelli fermati dagli agenti durante i posti di blocco, hanno rifiutato di sottoporsi all’alcoltest. Durante la stesso periodo del 2024 si erano contati ben 140 procedimenti, con 67 sanzioni amministrative, 73 penali e 7 rifiuti del test. Per quanto riguarda la guida sotto l’effetto di stupefacenti l’anno in corso ha fatto registrare 2 sanzioni, entrambe per il rifiuto di sottoporsi al test, contro le 6 del 2024 (di cui 5 per il rifiuto). Resta però un dato preoccupante, ovvero il fatto che 13 dei conducenti sanzionati nei primi mesi di quest’anno appartenevano alla categoria dei neopatentati, contro i soli 2 del 2024.

In netto calo anche il numero delle patenti ritirate: 9 nel 2025 contro 16 nel 2024, così come le misure accessorie, che vedono 8 sequestri amministrativi e 3 fermi amministrativi quest’anno, rispetto ai 12 sequestri eseguiti nello stesso periodo del 2024. Sul fronte degli incidenti, le violazioni rilevate dagli agenti della polizia locale – nei casi di guida sotto effetto di alcol e droghe che hanno portato al verificarsi di sinistri nelle strade riminesi – sono scese a 5, con un solo caso con feriti, contro le 20 di un anno fa, 10 delle quali con feriti. Un trend nel quale, molto probabilmente, hanno giocato un ruolo importante proprio le nuove disposizioni che sono state introdotte con la riforma del codice della strada.