Ubriachi o drogati alla guida In fumo 2 patenti al giorno

Strage di patenti nelle strade di Rimini: dall’inizio dell’anno sono state 289 quelle ritirate dagli agenti della polizia locale ad altrettanti conducenti che hanno commesso delle gravi violazioni, ad esempio mettendosi al volante ubriachi oppure con lo smartphone in mano. Nei primi sei mesi dell’anno, stando al report del comando della polizia locale riminese, 102 persone sono state pizzicate alla guida con un tasso alcolemico inferiore a 0,8 gl, mentre altre 100 viaggiavano con un tasso superiore. Dieci persone si sono rifiutate di sottoporsi al test, mentre altre 45 erano in possesso di stupefacenti. Attraverso altri servizi di controllo nelle principali strade riminesi, i vigili hanno ritirato 45 patenti per comportamenti con rilevanza penale e 28 di natura amministrativa. Le patenti ritirare a seguito di un incidente (con conseguenza penale) sono state 16.

In linea generale, dunque, le patenti ritirate complessive derivanti da un mancato rispetto del codice della strada sono state 289, il che equivale a una media di quasi due al giorno. Da non dimenticare la contestazione di 75 episodi di uso dello smartphone durante la guida, "un fenomeno purtroppo in forte aumento e da ascrivere tra le principali cause di incidenti, alcuni dei quali con risvolti mortali" osserva l’amministrazione.

"Leggendo anche gli episodi di cronaca più recente, penso sia più che mai urgente una campagna di sensibilizzazione di carattere nazionale che sensibilizzi gli utenti sulle conseguenze connesse", è il commento dell’assessore alla Polizia Locale del Comune di Rimini, Juri Magrini (foto).