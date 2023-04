Ubriachi e senza casco sul motorino rubato a Rimini

Rimini, 2 aprile 2023 – Gli agenti li hanno incrociati stanotte verso le 3 e mezza in via Pascoli, mentre giravano in due senza casco. Quando li hanno fermati, hanno scoperto che erano entrambi ubriachi e che lo scooter era stato rubato poche ore prima in un hotel, a un dipendente dell'albergo stesso.

Protagonisti due 36enni italiani, bloccati dalla polizia di Stato durante i controlli di ieri notte. Una volta in questura, uno dei due (quello che era alla guida) si è rivoltato contro gli agenti aggredendoli e insultandoli, ed è stato per questo arrestato. Domani il processo per direttissima. Per lui e per l'altro compagno di scorribande è scattata la denuncia per ubriachezza e ricettazione.