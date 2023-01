Ubriaco aggredisce gli agenti e tenta di prendere loro la pistola

Erano le 19.40 circa di sabato sera, in viale Rimembranze, quando sul posto la polizia di Stato si è precipitata a seguito di una segnalazione di una rissa in corso tra tre persone in un bar della strada. Gli agenti, una volta sul posto su segnalazione di altri clienti del locale, hanno trovato però una sola persona, un brasiliano di 29 anni, individuato come uno dei tre che avevano preso parte alla baruffa.

Il giovane, in evidente stato di ebrezza secondo le ricostruzioni degli agenti, durante l’identificazione ha però assunto un comporamento oltraggioso nei confronti dei poliziotti e, al ritorno sul posto degli altri due presunti partecipanti alla rissa precedente, ha di nuovo provocato i propri ’avversari’, scagliandosi contro di loro tentando di colpirli con un calcio mentre loro gli scagliavano contro una lattina. Il tutto davanti agli occhi dei poliziotti, subito intervenuti per evitare che la baruffa degenerasse. In questo momento però, il brasiliano 29enne ha colpito un agente con un calcio e piegato il polso al collega che cercava di contenerlo. Nel frattempo, gli altri due, italiani, hanno approfittato della concitazione per darsi alla fuga. Il 29enne, avrebbe anche tentato di impossessarsi della pistola di uno degli agenti, salvo essere poi bloccato e arrestato con l’accusa di resistenza, oltre alla denuncia in stato di libertà per rissa, minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale – poiché durante il fotosegnalamente ha anche minacciato un agente –. Il 29enne, difeso dall’avvocato Stefania Lisi, ieri è stato processato con rito direttissimo, al termine del quale l’arresto è stato convalidato e sono stati chiesti i termini per la messa alla prova. Inoltre il Questore ha adottato nei suoi confronti il

provvedimento Dacur (divieto accesso alle aree urbane) a seguito del quale l’uomo, per un anno, sarà interdetto l’accesso a bar e pub nel territorio provinciale di Rimini.