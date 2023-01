Ubriaco al bar aggredisce i vigili

Completamente ubriaco prima ha infastidito i clienti del bar, poi ha aggredito gli agenti della polizia municipale che erano stati chiamati dal titolare per riportare l’ordine. Protagonista un 30enne di origini albanesi, che è stato ricondotto a miti consigli dagli agenti contro i quali si era scagliato, e rinchiuso dagli stessi nella camera di sicurezza della polizia municipale, l’altra sera. Ieri mattina il giudice per le indagini preliminari ha convalitato il fermo, rimettendo in libertà l’uomo, accusato di resistenza a pubblico ufficiale - difeso dall’avvocato Sonia Giulianelli - in attesa dell’udienza".