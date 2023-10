Ubriaco alla guida. Rischia di investire pedone

Guidava completamente sbronzo, e quando sulla ’rotta’ della sua macchina, in via Tripoli, ha individuato un pedone con passeggino che stava attraversando sulle strisce, ha pensato bene di puntarlo minacciosamente, salvo poi schivarlo all’ultimo istante, a pochi centimetri con una manovra pericolosissima. Quel che non aveva calcolato era la presenza di una pattuglia della polizia locale in borghese parcheggiata accanto all’intersezione. Pattuglia che, l’altro pomeriggio, l’ha immediatamente fermato e sanzionato, perché sorpreso in stato di ebbrezza. Dopo le sanzioni, il ritiro immediato della patente di guida e la denuncia in stato di libertà all’autorità giudiziaria, l’uomo - che ha fatto segnare all’etilometro un valore di 1,34 grammi di alcol per litro - ha continuato ad inveire contro il pedone, che aveva rischiato di investire.

E’ solo l’ultimo di tanti casi di guida pericolosa, segnala l’amministrazione comunale, sanzionati in uno dei diversi controlli alla circolazione stradale sulla sicurezza. Il codice della strada obbliga i conducenti a ’dare la precedenza, rallentando gradualmente e fermandosi, ai pedoni che transitano sugli attraversamenti pedonali o si trovano nelle loro immediate prossimità’. "Questa norma, punita con una multa di euro 167 e la decurtazione di 8 punti dalla patente, risulta ancora troppo disattesa con 38 violazioni verbalizzate da inizio anno a fine settembre scorso e 53 registrate complessivamente in tutto l’anno precedente". Numeri ancora troppo elevati – chiosa il Comune – se si pensa anche ai sinistri rilevati dal reparto di Infortunistica stradale della polizia locale, che ad oggi ha riscontrato 24 investimenti di pedoni avvenuti sulle strisce pedonali a fronte dei 40 rilevati complessivamente in tutto il 2022.

m.gra.