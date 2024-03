Ubriaco alla guida si schianta contro una casa

Si erano messi al volante benché il tasso alcolemico nel loro sangue li avesse portati ad un passo dal coma etilico. I due automobilisti sono però incappati nel posto di blocco allestito durante il fine settimana appena trascorso dai carabinieri della compagnia di Novafeltria e per questo motivo hanno dovuto salutare la loro patente. Il weekend ha visto impegnati i militari dell’Arma in una serie di controlli capillari lungo le principali vie della Valmarecchia. Non sono mancati alcuni incidenti, che hanno richiesto l’intervento dei carabinieri. Il primo incidente ha coinvolto un giovane di 28 anni, che ha segnato il record del weekend per il tasso di alcol nel sangue. Mentre si trovava in transito nella frazione di Secchiano di Novafeltria, ha perso il controllo della macchina e si è schiantato contro la recinzione di una casa. All’arrivo della pattuglia, è stato sottoposto all’etilometro, che ha registrato un tasso di 2,32 g/l. Il secondo automobilista, un 26enne, è stato fermato a Novafeltria e il suo tasso alcolemico è stato misurato a 2,19 g/l. Il terzo individuo, un 51enne, è stato fermato con un tasso di 1,04 g/l. Tutti e tre sono stati denunciati e la patente di guida è stata ritirata immediatamente. Inoltre, l’auto del 26enne è stata sequestrata per una successiva confisca.

I controlli non si sono concentrati esclusivamente lungo le strade ma anche nei centri abitati dei paesi e dei borghi della Valmarecchia, oggetto di particolare attenzione da parte dei carabinieri della compagnia di Novafeltria. Non sono mancati gli interventi: tre giovani, ad esempio, sono stati sanzionati per ubriachezza mentre disturbavano i passanti nel centro di Novafeltria. Per quanto riguarda gli stupefacenti, un 20enne è stato segnalato alla Prefettura per essere stato trovato in possesso di una quantità modesta di hashish durante un controllo nella zona di Villanova di San Leo. Complessivamente, durante i posti di controllo allestiti dai militari nel corso del fine settimana, sono state identificate 98 persone e controllati 63 veicoli. Sono state elevate 8 sanzioni per violazioni al codice della strada, e sono stati ispezionati anche 7 esercizi pubblici. I controlli messi in campo dai carabinieri proseguiranno anche nelle prossime settimane specialmente durante il weekend con l’obiettivo di contrastare il fenomeno della guida sotto l’effetto dell’alcol.