Ubriaco causa incidente. Aveva un tasso alcolico 5 volte superiore al limite

Grave incidente sabato nel tardo pomeriggio a Santarcangelo in via dell’Orzo, nella zona artigianale vicino alla via Emilia. Lo schianto è avvenuto intorno alle 17,50, quando due auto (entrambe Kia Sportage) si sono scontrate frontalmente. Nell’impatto sono rimasti feriti, per fortuna non in maniera non grave, i due conducenti, un 34enne residente a Rimini e un 58enne che abita a Verucchio, e la donna che era a bordo dell’auto guidata da quest’ultimo, una 56enne anche lei verucchiese.

Sul posto sono accorsi subito i sanitari del 118, per prestare soccorsi ai feriti. Con loro anche gli agenti della polizia locale di Santarcangelo, per effettuare i rilievi e gestire la viabilità. I vigili hanno sottoposto al test dell’etilometro i due conducenti delle auto coinvolte nell’incidente. Il più giovane, il 34enne riminese, è risultato positivo. Ampiamente positivo. Gli hanno trovato un tasso alcolemico da record: 2,35 grammi di alcol per litro di sangue, quasi 5 volte il limite consentito per legge.

La strada è rimasta chiusa per diverse ore, fino alle 21, per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi. Ingenti i danni a entrambe le auto. I tre feriti sono stati traportati tutti all’ospedale di Rimini: fortunatamente nessuno di loro è in gravi condizioni. Il 34enne passerà dei guai: è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza e adesso rischia la revoca della patente, avendo provocato un incidente con un tasso alcolemico superiore a 1,5.