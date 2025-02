Rimini, esce ubriaco dalla fiera della birra: provoca maxi tamponamento

Rimini, 19 febbraio 2025 – Una giornata trascorsa tra gli stand di “Beer & Food Attraction”, la fiera della birra di Rimini (in programma fino a ieri), si è conclusa nel peggiore dei modi per un automobilista che, dopo aver tracannato qualche ‘bionda’ di troppo, ha innescato un maxi tamponamento nel tardo pomeriggio di lunedì.

L’incidente si è verificato intorno alle 19.30 lungo il tratto riminese della via Emilia, nei pressi del ristorante “Locanda di San Martino”, dove la Statale si restringe da due a una corsia. Secondo le prime ricostruzioni delle forze dell’ordine, l’uomo, procedendo in direzione nord verso il casello dell’autostrada, con l’intento di fare ritorno a casa dopo la giornata trascorsa in Fiera, non avrebbe notato il rallentamento delle vetture che lo precedevano.

Non rispettando il limite di velocità di 50 km/h imposto in quel tratto, ha finito per tamponare violentemente il veicolo davanti a lui. La forza dell’impatto ha scatenato una reazione a catena che ha coinvolto altre due vetture, che hanno riportato parecchi danni e sono rimaste ferme nella carreggiata.

Sul luogo dell’incidente sono immediatamente intervenuti gli agenti della Polizia Stradale di Riccione e i sanitari del 118 con un’ambulanza.

Il traffico, già intenso a causa dell’orario di punta e della concomitanza con l’uscita dalla fiera, ha subito pesanti ripercussioni, con lunghe code e rallentamenti in entrambe le direzioni. Il bilancio finale dell’incidente è di tre feriti lievi, tutti trasportati in ospedale per accertamenti.

Fortunatamente nessuno di loro ha riportato ferite o lesioni grave. Il conducente che ha provocato il tamponamento è stato sottoposto all’alcoltest dalla pattuglia della Polstrada, risultando positivo con un tasso alcolemico di 1,10 g/l, ben oltre il limite consentito dalla legge. Per lui è scattata immediatamente la denuncia per guida in stato di ebbrezza e il ritiro della patente.