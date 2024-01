Ubriaco finisce con la macchina contro una bici

Cinque automobilisti hanno dovuto salutare per un po’ la loro patente: durante il fine settimana appena trascorso, infatti, sono incappati nell’etilometro degli agenti della polizia locale di Rimini. La notte tra venerdì e sabato è stata particolarmente intensa, con gli agenti costretti ad interrompere i controlli intorno alle 2.30 del mattino a causa di un incidente sul lungomare, nei pressi dei bagni 56-57. Qui, i vigili hanno trovato un’auto fuori controllo che aveva danneggiato una bicicletta parcheggiata, perdendo anche un pneumatico. Tuttavia, la sorpresa maggiore è stata il conducente, risultato irregolare sul territorio nazionale e privo di documenti. È stato necessario accompagnarlo in comando dove è stato sottoposto al fotosegnalamento. Durante il controllo il conducente ha mostrato volontariamente 5 grammi di hashish. Sottoposto successivamente all’etilometro, è emerso un tasso alcolemico di 0,92 grammi per litro di sangue: è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza, con l’aggravante dell’ora notturna e della causazione di un incidente stradale, ma anche per essersi rifiutato di sottoporsi all’esame del sangue per accertare l’eventuale guida sotto l’effetto di stupefacenti. Due automobilisti sono stati trovati con un tasso alcolemico accertato tra lo 0,8 e l’1,5, mentre gli altri due multati avevano un tasso inferiore, ma comunque superiore al limite di legge.